Viaggio Luna, miliardario cerca moglie che lo accompagni

“Vieni con me sulla Luna? Hai quattro giorni di tempo per decidere”. Non è un fake, ma il tweet di Yusaku Maezawa, eccentrico collezionista d'arte e imprenditore giapponese che ha fatto fortuna nella moda. Decine di migliaia di tweet, già altrettanti “Mi piace”. Tra i commenti c'è anche quello di un utente che sul profilo ha la foto di James Bond, versione Sen Connery e scrive “Un approccio decisamente giapponese”. Sì, proprio così, Maezawa, 44 anni, divorziato con tre figli, dopo aver messo da parte un patrimonio netto di più di 2 miliardi di dollari, cerca una donna che lo accompagni nel viaggio inaugurale di SpaceX, attorno alla Luna, missione di qualche giorno, pianificata per il 2023 dalla compagnia del famoso miliardario Elon Musk. Ecco l'annuncio: “Offresi amore sulla Luna o, se preferite, amarsi con la Luna piena”. Non è il titolo di un film, ma la proposta di Maezawa. I requisiti, pochi e precisi: deve essere single, avere almeno 20 anni, una personalità brillante e sempre positiva, con la passione per lo spazio, voler vivere alla grande, desiderare la pace nel mondo. Preciso e puntuale anche il calendario. I tempi sono strettissimi, tutte richieste devono arrivare entro il 17 gennaio, cioè venerdì prossimo. La settimana dopo le selezioni, a metà febbraio l'incontro per conoscersi e alla fine di marzo Yusaku deciderà chi sarà la prescelta per accompagnarlo sulla Luna. “Mentre sentimenti di solitudine e vacuità iniziano lentamente ad affluire su di me”, scrive l'uomo destinato a diventare il primo turista sulla Luna, sul suo web, “c'è una cosa a cui penso: continuare ad amare una donna. Voglio trovare una compagna di vita. Magari mentre si gira intorno alla Luna è più facile riuscirci”. Chissà!