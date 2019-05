Europee, Farage: possibile gruppo con Salvini

Non ho alcuna idea. Andrò a Bruxelles domani. Sono stato Presidente del gruppo EFDD e la mia intenzione attuale è di mantenere questo gruppo, ma tutte le opzioni sono sul tavolo. Farete un gruppo con Salvini? Tutte le opzioni sono sul tavolo. Il vostro messaggio per il Regno Unito è uscire. Quale è il vostro messaggio per l'Europa? Prima di tutto vediamo se l'Europa ascolterà, se ascolterà soprattutto i risultati del vostro Paese. Vedremo una Commissione Europea molto diversa, con un potere decentralizzato e disposta a portare il potere vicino alla gente, o continueranno nel processo di integrazione e costruzione del loro impero? Io credo che accadrà quest'ultima cosa e penso che i giorni dell'Unione Europea nella sua attuale configurazione siamo contati. In un'Europa diversa rimarreste? Non un'Europa con la Commissione Europea, non un’Europa con i trattati europei, ma un'Europa che ricominci da zero, un'Europa del commercio, della cooperazione, della reciprocità e del buon vicinato, quella sarebbe una cosa fantastica.