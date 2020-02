VIDEO Il Papa non apre ai preti sposati

Il celibato dei preti non cambia. Questo è il contenuto, la sintesi sull'argomento contenuta nell'Esortazione post apostolica, post sinodale del Sinodo dei vescovi sull’Amazzonia. Nessun cambiamento, non ci saranno preti sposati nella Chiesa. Lo ha deciso Papa Francesco. Un tema molto discusso che ha spaccato la Chiesa per alcuni mesi. Adesso è stata rilasciata questa Esortazione post sinodale. Era stato proprio il Sinodo sull’Amazzonia a chiedere che i preti sposati fossero ordinati per la regione dell'Amazzonia, per poter portare l'eucarestia a comunità che spesso non ce l'hanno per uno o più anni. Il Papa ha deciso che nulla cambia per ora in questo argomento. Nell'Esortazione “Qerida Amazonia” il Papa insiste sul tema ecologico, dice che bisogna chiedere perdono, bisogna chiedere scusa a questa popolazione da parte di tanti Paesi del mondo, di tante multinazionali, per quello che viene fatto in quel posto, ma naturalmente l'attenzione principale era proprio su questo tema. Francesco chiede ai vescovi, ai vescovi del mondo, ma particolarmente a quelli dell'America Latina di essere più generosi, di mandare sacerdoti in quelle zone. Incita una maggiore partecipazione delle donne alla vita della comunità; già sono moltissimo presenti nelle comunità, sono importanti, devono avere un ruolo ancora maggiore. Chiede una maggiore partecipazione alla cultura amazzonica. Bisogna entrare più dentro questa mentalità.