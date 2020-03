Arkansas, tornado colpisce la città di Jonesboro. VIDEO

Un tornado ha colpito Jonesboro, in Arkansas sabato 28 marzo, ferendo almeno 22 persone e causando ingenti danni ad abitazioni, veicoli e l'aeroporto municipale Il video, filmato dal proprietario di un negozio per le riparazioni di telefoni e computer, mostra come la forza del vento, passando per la strada del paese, solleva gli oggetti dalla strada facendoli salire in un turbine Credit: Said Said via Storyful