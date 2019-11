VIDEO Von der Leyen: equilibrio tra costi e crescita

Penso sia molto importante trovare un giusto equilibrio tra conti pubblici solidi, di cui c'è ovviamente bisogno, e gli investimenti, per cui c'è abbastanza spazio. È molto importante che in Italia ci siano investimenti sufficienti per aumentare la crescita e per investire nei giusti settori, quindi avremo un intenso dibattito su come trovare il giusto equilibrio. Sono consapevole del fatto che questa Unione europea ha bisogno di investimenti nel futuro.