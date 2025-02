I fan di Cristiano Ronaldo si sono riuniti a Times Square per vedere la sua statua in bronzo alta più di tre metri creata dallo scultore Sergio Furnari per il 40° compleanno del campione. L'opera, trasportata su una Jeep, non ha ancora una collocazione fissa. Furnari spera di stabilire un Guinness World Record con il celebre “Siuuu!” e porterà la statua in tour mondiale.