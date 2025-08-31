Chiudi Menu
News
Mondo
Nuovo appello del Papa per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
mondo
Polonia, von der Leyen visita confine con Bielorussia
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Barcellona, Global Sumud Flotilla pronta a partire per Gaza
00:01:00 min
| 2 ore fa
mondo
Dal Papa nuovo appello per l'Ucraina: “Armi devono tacere”
00:00:45 min
| 2 ore fa
mondo
Punjab devastato da inondazioni, milioni di persone colpite
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Australia, migliaia in piazza contro l’immigrazione
00:01:00 min
| 3 ore fa
mondo
Trump annuncia ordine esecutivo su voto per corrispondenza
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Vertice Sco in Cina, Putin a Tianjin per visita di 4 giorni
00:01:00 min
| 4 ore fa
mondo
Usa, i giudici bocciano Trump su dazi e espulsioni migranti
00:02:08 min
| 16 ore fa
mondo
UE verso nuove sanzioni a Russia, ma no accordo su Israele
00:01:44 min
| 8 ore fa
mondo
Medioriente, Israele bombarda Gaza City e chiude agli aiuti
00:01:42 min
| 20 ore fa
mondo
Ucraina, ucciso Parubiy, ex presidente parlamento ucraino
00:01:00 min
| 21 ore fa
mondo
Australia, record mondiale di traversata del Pacifico
00:01:00 min
| 1 giorno fa
