Tusk: pronti ad abbattere caccia che violano i nostri cieli

"Siamo pronti ad abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio". Il Premier polacco Tusk alza il tono ed avvisa la Russia che non tollererà altre provocazioni. Mosca però continua a negare. Nega di aver mandato droni sui cieli polacchi, nega di aver fatto la stessa cosa in Romania, e dice di non aver mai sorvolato con 3 caccia l'Estonia ed accusa l'Europa, anzi, di alzare la tensione. Lo fa anche Putin, che sostiene che la situazione di sicurezza e l'equilibrio strategico tra potenze nucleari sia peggiorata a causa delle azioni occidentali. Nelle prossime ore comunque il Consiglio NATO si riunirà su richiesta dell'Estonia per discutere delle provocazioni russe. "Queste sono reali", ha detto parlando all'ONU il capo della diplomazia europea Kallas, "e non possono essere 3 sconfinamenti in una settimana un errore. Putin, ha aggiunto Kallas, sta testando la sicurezza dei confini europei e lo farà finché glielo consentiremo". L'impressione è che forse, memori di quando 10 anni fa la Turchia abbatté un caccia russo che aveva sconfinato sui suoi cieli, i Paesi NATO ora abbiano deciso di far capire a Mosca che azioni simili la prossima volta potrebbero sfociare in un confronto diretto. In questa direzione, infatti, vanno anche le dichiarazioni della Ministra degli Esteri britannica Cooper, che ha detto: "se dovremo affrontare l'incursione di caccia che operano nello spazio aereo della NATO senza permesso, lo faremo". E anche quelle dell'ambasciatore all'ONU degli Stati Uniti, Valls, che ha dichiarato che "Washington è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO", ma poi ha espresso un dubbio: "o la Russia vuole un'escalation o non controlla i suoi caccia e i suoi droni". .