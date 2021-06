15 elefanti selvatici troppo vicini alla città in Cina

Un viaggio iniziato lo scorso aprile in branco. Uno dietro l'altro. Uno a sostegno dell'altro. 15 elefanti selvatici, hanno attraversato campi e strade e da mesi stanno andando verso nord. Sono partiti da una riserva naturale, hanno attraversato chilometri e chilometri, ma poi si sono spostati troppo vicino ai villaggi, nella periferia della grande città sud-occidentale di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan. Non si capisce perché il branco, abbia lasciato la riserva, mancanza di cibo o l'elefante femmina, guida del gruppo, che avrebbe perso l'orientamento. Gli elefanti infatti, sono organizzati in gruppi di femmine, con una stretta parentela e che fanno riferimento ad una matriarca. Questo branco, sarebbe formato da sei femmine e tre maschi adulti e da sei esemplari, i più giovani. È stata formata una squadra per monitorare gli spostamenti del branco, circa 360 persone, oltre 80 mezzi di trasporto e una decina di droni. Un monitoraggio continuo. Camion e veicoli grandi sono sta messi a protezione delle vie più popolate, per tentare di modificare la marcia. Così come ananas e frutta varia, disseminata per le strade, per portare il gruppo altrove. Organizzata comunque l'evacuazione degli abitanti. La popolazione degli elefanti selvatici dello Yunnan, è di circa 300 esemplari protetti dagli anni 80. In circa 40 anni la popolazione è aumentata di quasi 100 esemplari, dai 193 censiti proprio in quegli anni.