60 anni fa a Selma la marcia che cambiò le battaglie per i diritti civili

Ci sono giorni che cambiano la storia nella battaglia per i diritti civili. Quel giorno è il 7 marzo 1965 una domenica come tante in Alabama la segregazione razziale era ancora in vigore. 600 tra uomini e donne iniziarono una marcia pacifica dalla cittadina di Selma diretti a Montgomery chiedevano il diritto di voto per tutti gli afroamericani. In testa al corteo Martin Luther King, il pastore protestante leader del movimento per i diritti civili. La marcia venne violentemente interrotta dalla polizia che caricò il corteo mentre attraversava il ponte Edmund Pettus. Le immagini dei pestaggi dei feriti fecero il giro del mondo, consegnando alla storia uno dei giorni più sanguinosi le proteste per i diritti civili. Alla domenica di sangue non riuscì a fermare il reverendo King, che di lì a poco organizzò altre due marce. Così il 25 marzo 1965 furono 25mila le persone che attraversarono il ponte e raggiunsero Montgomery fino ad arrivare alle porte del palazzo del Governatore dell'Alabama. Sui gradini dello State Capitol, Martin Luther King pronunciò uno dei suoi discorsi celebri. La mobilitazione convinse l'allora Presidente Lindon Johnson, subentrato a John Kennedy dopo il suo assassinio nel 1963, a promulgare il 6 agosto 1965 la legge sul diritto di voto dei neri, norma garantita da un emendamento costituzionale del 1870, ma sistematicamente negata da altre ingannevoli leggi degli Stati del Sud. La strada per la libertà era aperta. Una strada tortuosa, spesso interrotta con la violenza, ma che ha condotto gli Stati Uniti ad avere nel 2008 il primo presidente afroamericano. Quando nel 2015 Barack Obama va a Selma, la sua visita non è come quella dei suoi predecessori. Obama è l'incarnazione del cambiamento, ma sa che la battaglia non è ancora vinta. .