L’8 maggio, per l’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa, la Porta di Brandeburgo a Berlino è stata illuminata con la frase "La dignità umana è inviolabile", tratta dalla costituzione tedesca. A Berlino, il 2025 vedrà questa data riconosciuta come giorno festivo straordinario per commemorare la liberazione dal nazionalsocialismo .