A bordo della nave Conscience diretta a Gaza per rompere blocco navale Israele

00:01:55 min
|
8 ore fa

Mi chiamo Riccardo Corradino, ho 32 anni, sono italiano, sono un chirurgo, mi trovo a bordo della nave Conscience della Freedom Flotilla Coalition, alle mie spalle vedete anche una barca a vela del Thousand Madleen. Siamo un gruppo di navi dirette a Gaza. La nave Conscience su cui mi trovo è una nave di 70 metri con 100 persone di equipaggio. Siamo medici, siamo infermieri, personale sanitario, giornalisti. Nel grembo di questa nave portiamo solo cibo, ma anche tonnellate di farmaci. Farmaci di uso comune contro l'ipertensione, farmaci per il diabete, farmaci per controllare il livello di colesterolo nel sangue, ma anche farmaci indispensabili, salvavita, come quelli da utilizzare nella terapia intensiva oppure nelle sale di rianimazione. Oltre a portare aiuti abbiamo l'obiettivo di riuscire fisicamente a entrare a Gaza. Quindi non solo di creare un corridoio umanitario, ma di creare un corridoio umano. Un corridoio che permetta l'ingresso di professionisti, di persone come me medici, sanitari, giornalisti che vadano a dare il cambio ai colleghi e alle colleghe della Striscia di Gaza che ormai vivono quotidianamente questo genocidio e per cui tanti di loro hanno perso la vita. Ricordiamo dal 7 di ottobre sono più di 1.677 i medici uccisi mentre prestavano aiuto, mentre prestavano cure, mentre coprivano il loro turno in ospedale. Ecco, quindi noi ci troviamo qui per questo, per dare un aiuto concreto, un supporto reale alla popolazione non solo con i farmaci, ma anche con le nostre mani. .

Trump: vicini ad accordo senza precedentiTrump: vicini ad accordo senza precedenti
mondo
Trump: vicini ad accordo senza precedenti
00:00:49 min
| 3 ore fa
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledìGoverno Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
mondo
Governo Francia, Lecornu lascia, Macron chiede negoziati fino a mercoledì
00:01:16 min
| 4 ore fa
Guerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e IsraeleGuerra in medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
mondo
Medioriente, iniziati colloqui tra Hamas e Israele
00:02:07 min
| 5 ore fa
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagogAttacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagog
mondo
Attacco Manchester, corteo funebre si ferma davanti sinagoga
00:01:00 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
mondo
Global Flotilla, Thunberg: "per Gaza dai nostri governi neanche il minimo indispensabile"
00:00:46 min
| 8 ore fa
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e SakaguchiIl Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
mondo
Il Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi
00:01:48 min
| 8 ore fa
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidioItaliana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
mondo
Italiana uccisa a Formentera, arrestato il suo compagno per omicidio
00:01:05 min
| 9 ore fa
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinistiBufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
mondo
Bufera sull'Everest, bloccati centinaia di alpinisti
00:01:10 min
| 9 ore fa
Mattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas NausedaMattarella ha incontrato il presidente della Lituania Gitanas Nauseda
mondo
Mattarella riceve al Quirinale il presidente lituano Nauseda
00:01:00 min
| 11 ore fa
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di filaBayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
mondo
Bayern Monaco festeggia Oktoberfest e 10 vittorie di fila
00:01:00 min
| 11 ore fa
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in EgittoFreedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
mondo
Freedom Flotilla diretta a Gaza, 30 imbarcazioni in Egitto
00:00:30 min
| 12 ore fa
Francia, Lecornu dimissionario, opposizioni chiedono ritorno alle urneFrancia, Lecornu dimissionario, opposizioni chiedono ritorno alle urne
mondo
Francia, Lecornu dimissionario, opposizioni chiedono ritorno alle urne
00:19:44 min
| 12 ore fa
