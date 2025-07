A Bruxelles presentato il nuovo bilancio pluriennale europeo

"Un bilancio di due miliardi di Euro per la nuova era, un bilancio che corrisponde alle ambizioni europee, che fa fronte, affronta le sfide europee e rafforza la nostra indipendenza." Così la presidente Von Der Leyen, al termine del collegio dei commissari europei a Bruxelles nel presentare il nuovo quadro finanziario pluriennale, cioè il bilancio comunitario europeo per il prossimo settennato 2028-2034. Si tratta di uno strumento chiave perché fissa il limite di denaro che l'Unione può investire in questo lasso di tempo. La cifra presentata continua comunque a rappresentare una parte molto bassa del PIL dell'Unione. Il nuovo piano finanziario acquisisce un'importanza particolare a causa del contesto geopolitico in cui si inserisce. Il conflitto in Ucraina e la minaccia russa rendono più impellente la necessità di investimenti nella difesa, mentre i dazi statunitensi prospettati da Donald Trump e l'ipotesi di una guerra commerciale globale fanno della competitività un'altra priorità, senza dimenticare la sfida rappresentata dalla transizione energetica. Proprio per far fronte a queste urgenze, destinandovi una parte cospicua di denaro ed evitando accavallamenti, Von Der Leyen ha previsto di accorpare in un unico fondo le risorse destinate alla politica agricola comune, e quelle per la politica di coesione, strumento fondamentale per ridurre le disparità territoriali tra le varie regioni europee. Ma la prospettiva solleva già polemiche. A finanziare i bilanci pluriennali sono i dazi di importazione su prodotti provenienti da paesi extra Unione e i finanziamenti dei singoli membri. La Commissione propone nuove fonti di entrata, tra cui un prelievo sulle accise per i prodotti derivanti dal tabacco che verranno alzate. Il percorso verso l'approvazione definitiva sarà da adesso piuttosto lungo. La proposta della Commissione deve infatti passare all'esame del Parlamento, e solo dopo aver ottenuto il consenso dell'Eurocamera, il bilancio potrà essere discusso dai capi di governo dei vari Stati membri, riuniti nel Consiglio dell'Unione Europea per essere approvato all'unanimità. .