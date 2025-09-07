A Londra quasi 900 arresti alla manifestazione per Palestine Action

Finisce con quasi 900 arresti a Londra la manifestazione a sostegno del Palestine Action, gruppo bandito nel luglio scorso dal governo laburista di Keir Starmer, che lo ha classificato come organizzazione terroristica, in seguito ad alcuni atti di vandalismo. Interdizione che è stata duramente l'hanno definita una misura sproporzionata e sono già centinaia i sostenitori del gruppo filo palestinese, che denuncia la complicità del Regno Unito con Israele nel conflitto a Gaza, in particolare per quanto riguarda la vendita di armi, finiti in carcere negli scorsi mesi. La polizia ha fatto sapere che il maggior numero di arresti è avvenuto proprio ai sensi del Terrorism Act del 2000. Altri arresti qualche decina sono scattati invece per reati diversi, tra cui aggressione nei confronti degli agenti di polizia. Una grande dimostrazione pro-Palestina anche in Belgio, dove migliaia di persone hanno invaso le strade di Bruxelles nel tentativo di esercitare ulteriori pressioni su politici belgi ed europei, affinché assumano una posizione più forte contro Israele e a sostegno dei palestinesi di Gaza. Manifestanti in gran parte vestiti di rosso, a simboleggiare una linea rossa contro la violenza che si sta consumando nella regione. E anche dall'altra parte del mondo a Santiago del Cile, dove vive la più grande comunità palestinese al di fuori del mondo arabo, in migliaia hanno voluto mostrare la propria solidarietà e chiedere la fine della guerra. Fine voluto mostrare la propria solidarietà e chiedere la fine della guerra. .