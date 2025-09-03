Abu Dhabi: annettere Cisgiordania mina accordi Abramo

Gli Emirati Arabi avvertono Israele "Annettere la Cisgiordania" intenzione dichiarata dal Premier Netanyahu nell'agenda di governo nelle prossime ore, dopo la presentazione di un piano da parte del Leader della Destra messianica Smutric, "Significa superare una linea rossa". "Un'azione avverte Abu Dhabi che minerebbe gravemente gli accordi di Abramo che nel 2020, hanno normalizzato le relazioni tra i due Paesi" Il monito arriva nelle stesse ore in, Il Ministro della Difesa israeliana ha dichiarato terra statale ben 45 ettari di territorio adiacente all'avamposto illegale Havat Gilad, nel Nord della Cisgiordania, aprendo di fatto a nuovi insediamenti. L'esercito israeliano intanto avanza su Gaza City e si contano decine di vittime. L'allerta in Israele è alta, sventato un attacco con missili dallo Yemen mentre cresce la protesta interna capeggiata dai familiari ostaggi rapiti e dai riservisti obiettori. È la giornata del disordine e la mobilitazione contro l'ontranzismo del Premier Netanyahu, incendiati i cassonetti intorno alla sua residenza, con marce e manifestazioni alla Knesset. "Gaza sta diventando il cimitero del Diritto Umanitario Internazionale", afferma il Capo dell'Agenzia ONU per i Rifugiati Palestinesi. Secondo le Nazioni Unite più di 40000 bambini sono stati feriti, almeno 21000 resteranno disabili a causa della guerra. Intanto il Libano, l'Unifil segnala uno degli attacchi israeliani più gravi contro il suo personale dal cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah a novembre. "Attacco con droni, granate", denuncia il Comandante dell'Unifil, cadute troppo vicine rispetto al contingente di pace. .