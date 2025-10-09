Pace Gaza, Rubio passa biglietto a Trump prima dell'annuncio

Durante una riunione alla Casa Bianca il 9 ottobre, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha consegnato un biglietto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump poco prima che quest'ultimo annunciasse la vicinanza di un accordo per porre fine alla guerra di Gaza. Secondo l’Associated Press, il messaggio chiedeva l’autorizzazione a pubblicare un post su Truth Social riguardante l’intesa in Medio Oriente. Sul foglio, scritto a mano, si leggeva: “Serve la tua approvazione per annunciare tu per primo l’accordo”. .