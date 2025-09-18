Accordo Polonia-Ucraina per task force congiunta su droni

00:01:47 min
|
1 ora fa

Polonia e Ucraina uniscono le forze contro i droni. Ad una settimana dall'abbattimento dei droni russi sui cieli della Polonia, la prima volta in cui un paese NATO ha colpito asset militari russi sul proprio territorio, i ministri della Difesa dei due paesi hanno firmato un accordo per creare una nuova task force congiunta che sia in grado di affrontare la minaccia dei droni. L'incursione sui cieli polacchi della scorsa settimana ha infatti evidenziato come la NATO non sia preparata a rispondere ad un attacco di massa di quel tipo. L'Ucraina invece deve affrontare questa minaccia con regolarità, con attacchi da centinaia di droni contemporaneamente, e l'esperienza dell'esercito di Kiev può servire a migliorare le capacità dei militari polacchi sulla base dell'esperienza di combattimento quotidiana della guerra in corso. L'accordo prevede la formazione dei soldati e degli ingegneri polacchi da parte degli ucraini, la condivisione di software in grado di aiutare la Polonia a identificare eventuali attacchi aerei russi e lo sviluppo di iniziative industriali comuni. Più in generale l'intesa fra Ucraina e Polonia sembra essere il primo passo del cosiddetto muro di droni promesso da Ursula von Der Leyen a Kiev e il cui progetto sembra ancora lontanissimo dall'essere realizzato. Gli armamenti dei paesi NATO, per quanto di altissimo standard, sono ancora in massima parte tradizionali e dunque carissimi, come i missili che hanno abbattuto i droni russi sopra la fattoria in Polonia. Ma la guerra sul campo ormai si combatte al 75% con i droni abbondanti e a basso prezzo. Il classico caso in cui la quantità conta più della qualità. E in questo campo gli ucraini, insieme ai russi, sono all'avanguardia nel mondo. .

Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 3 minuti fa
pubblicità
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 45 minuti fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP putin mi ha delusoERROR! ESTR TRUMP putin mi ha deluso
mondo
Trump: "Putin mi ha deluso"
00:00:47 min
| 2 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 2 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 2 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 2 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 3 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 4 ore fa
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scoutKate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
mondo
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
00:00:37 min
| 5 ore fa
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su IsraeleQuanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
mondo
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
00:02:25 min
| 5 ore fa
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazzaFrancia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
mondo
Francia, sciopero generale, UGT: almeno un milione in piazza
00:02:10 min
| 3 minuti fa
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’AfghanistanTalebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
mondo
Talebani impongono stop a Internet nel nord dell’Afghanistan
00:01:00 min
| 45 minuti fa
FL FranciaFL Francia
mondo
Francia, proteste contro le misure di austerità del governo
00:01:00 min
| 1 ora fa
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a ChequersIncontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
mondo
Incontro Trump-Starmer, show Red Devils a Chequers
00:00:41 min
| 2 ore fa
ERROR! ESTR TRUMP putin mi ha delusoERROR! ESTR TRUMP putin mi ha deluso
mondo
Trump: "Putin mi ha deluso"
00:00:47 min
| 2 ore fa
FL TurchiaFL Turchia
mondo
Nave si incaglia al largo della Turchia, equipaggio salvo
00:01:00 min
| 2 ore fa
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiareSanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
mondo
Sanzioni europee a Israele, cosa potrebbe cambiare
00:12:28 min
| 2 ore fa
FL Melania in UKFL Melania in UK
mondo
Melania Trump in visita a scout e mostre con Kate e Camilla
00:01:00 min
| 2 ore fa
La conferenza stampa di Trump e StarmerLa conferenza stampa di Trump e Starmer
mondo
La conferenza stampa di Trump e Starmer
00:19:35 min
| 3 ore fa
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a WindsoMelania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windso
mondo
Melania Trump e Regina Camilla a mostra di bambole a Windsor
00:00:59 min
| 4 ore fa
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scoutKate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
mondo
Kate Middleton e Melania Trump incontrano giovani scout
00:00:37 min
| 5 ore fa
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su IsraeleQuanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
mondo
Quanto potrebbero incidere le sanzioni Ue su Israele
00:02:25 min
| 5 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità