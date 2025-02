Accordo tra Usa e Ucraina sulle risorse strategiche

Qualcosa si sblocca tra Stati Uniti e Ucraina. Zelensky è pronto a firmare l'accordo sulle risorse strategiche. Kiev sarebbe riuscita a ottenere condizioni più favorevoli rispetto alla prima bozza. Stati Uniti e Ucraina sfrutterebbero in maniera congiunta le risorse e i proventi finirebbero in un fondo di nuova creazione. Il fondo riceverà il 50% dei ricavi derivanti dalle risorse naturali, dai porti e dalle infrastrutture per reinvestirli poi nell'economia del Paese. Washington avrebbe accettato di cancellare la clausola che fissava a 500 miliardi di dollari le entrate minime per gli Stati Uniti. L'Ucraina aveva chiesto maggiori garanzie di protezione, ma sotto questo aspetto le modifiche sono più sfumate. La nuova bozza prevede solo che l'America sostenga gli sforzi per garantire la sicurezza dell'Ucraina. Ora si lavora ai dettagli. Poi Zelensky volerà a Washington per la firma, forse già venerdì. "Perfetto", commenta Trump, "Dobbiamo riprenderci quei soldi". Il presidente continua a descrivere gli aiuti americani come un'elargizione indebita e continua imperterrito a fornire informazioni ampiamente inesatte sul come e il quanto dell'impegno americano in confronto con quello europeo. In sala stampa qualcuno chiede alla portavoce della Casa Bianca se Trump intenda pretendere concessioni anche da Putin dopo averle pretese da Zelensky, ma Karoline Leavitt elude la domanda. Intanto il Cremlino ribadisce il no a forze europee in Ucraina, smentendo così Trump. Senza gli aiuti americani, aggiunge Trump, l'Ucraina avrebbe capitolato davvero molto in fretta. .