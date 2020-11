Addio a Maradona, Ferlaino: sono dispiaciutissimo

Sono dispiaciutissimo, sono distrutto, mi dispiace molto, Maradona ha dato molto al Napoli, ha dato molto pure a me da un certo punto di vista, non ho veramente parole e non saprei cosa dire, io Maradona sono andato a trovarlo in Argentina, sono andato a trovarlo quando stava male, però lui è stato male parecchie volte, ma poi ha sempre superato le crisi. É una cosa che arrivata improvvisamente perché pensavamo che stava bene, perché l'ultima volta che non è stato bene i giornali dicevano invece che lui si era dimesso, non so cosa è successo, comunque io sono napoletano e come tutti i napoletani piangiamo quasi, no quasi, piangiamo e basta praticamente, perché Maradona è stato molto per il Napoli e per Napoli.