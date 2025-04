Addio Francesco, il ricordo delle visite del Pontefice in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Ha incontrato giovani e detenuti, portando messaggi di pace, solidarietà e speranza. Il ricordo delle visite di Papa Francesco in Veneto e Friuli Venezia Giulia, accompagna i fedeli verso l'ultimo saluto all'amato pontefice. 7 luglio 2024, Bergoglio visita la città di Trieste nella giornata conclusiva della 50esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani. Durante la messa celebrata in Piazza Unita d'Italia, il Santo Padre esorta la comunità ad andare avanti, sottolineando l'importanza dell'impegno sociale e della solidarietà. "Ricordo la vista del Santo Padre a Trieste lo scorso anno in occasione della Settimana Sociale. Una presenza del Pontefice tra la gente, in mezzo alla gente che ha testimoniato proprio la missione di questo pontificato. Un pontificato vicino al popolo". Il 18 maggio 2024 Papa Bergoglio è impegnato in un'altra importante visita pastorale nelle regioni di Nord-Est. A Verona il Pontefice incontra migliaia di fedeli e visita il personale, i detenuti e i volontari del carcere di Montorio prima della messa allo stadio Bentegodi, davanti a 31mila persone. Il 28 aprile 2024 l'abbraccio alla città di Venezia, forse la visita più sentita e partecipata dai fedeli di Veneto e Friuli Venezia Giulia. In Piazza San Marco oltre 10mila persone. Papa Francesco si rivolge ai giovani, mettendoli in guardia dall'uso eccessivo di smartphone e tecnologia in generale. Per la città lagunare, un incontro indimenticabile. "È stato anche il Papa che ha parlato moltissimo di pace, questo lo dobbiamo ricordare e spero che tutti quelli che, i grandi del mondo, che in questo momento mandano messaggi di cordoglio per la morte del Papa, per la scomparsa di Papa Francesco, sappiano che l'unico modo per onorare la sua figura e tutto quello che è stato, è quello di lavorare per la pace". "Questa fede incrollabile verso la gentilezza. Vi ricordate quando parlava, proprio all'inizio del suo pontificato, diceva grazie, prego. Ecco, cose che ci ricordiamo di quando eravamo piccoli. Per cui ci ha lasciato un papà. Ciao Papa Francesco". .