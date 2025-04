Addio Francesco, salma portata nella basilica di San Pietro

Lascia casa Santa Marta, il feretro di Papa Francesco e in processione viene portato in basilica. L'applauso dei fedeli accoglie l'ingresso di Bergoglio. La bara appoggiata su una semplice pedana di legno davanti all'altare come dalle sue ultime richieste, le immagini potenti e uniche inizia così alle 11 il saluto dei fedeli che già sono in fila dalle prime ore della mattina. I numeri si annunciano enormi, ogni minuto che passa le persone in attesa si moltiplicano. L'omaggio è un flusso incessante, una fila lunga, ma composta e silenziosa da ogni parte del mondo, età diverse, persone diverse, accomunate dall'affetto verso il pontefice della gente. Ci sono famiglie e bambini a cui il pontefice ha sempre rivolto il suo pensiero, così come i nonni, i protagonisti di tante parole e riflessioni del pontefice. La piazza è tutta di Francesco, raccoglie con determinazione la richiesta che il Papa ha reiterato più volte, pregate per me, e questa è la risposta. .