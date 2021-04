Un aereo della seconda guerra mondiale ha effettuato un atterraggio di emergenza su una spiaggia in Florida, durante un'esibizione aerea. L'aereo ha iniziato a perdere quota a causa di un problema tecnico e il pilota è sceso fino a finire in acqua. Le squadre di soccorso sono subito intervenute per soccorrere il pilota. Credit: Nickolas Hawley via Storyful.