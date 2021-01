Aereo precipitato in mare a Giacarta, 62 persone a bordo

È arrivata anche la conferma del Governo indonesiano. Il Boeing della Sriwijaya Air è precipitato in mare pochi minuti dopo il decollo da Giacarta. 62 persone a bordo 57 passeggeri tra loro 3 neonati e 7 bambini, 6 membri dell'equipaggio. L'aereo è sparito quasi subito dai radar intorno alle 14 ora locale. Quattro minuti dopo aver lasciato la pista dell'aeroporto. Un pescatore ha riferito di averlo visto cadere in mare e la conferma che l'aereo è precipitato nelle acque del mare di Giava è arrivata anche dalla guardia costiera, impegnata a recuperare il primi resti umani, riporta il China Daily. Secondo il sito FlyRadar il veivolo ha perso oltre 10000 piedi in circa 3 km di quota in meno di un minuto. Il Boeing 737500 in servizio da 26 anni fa parte della flotta del piccolo vettore indonesiano dal 2012 ed era diretto a Pontianak dove non è mai arrivato.