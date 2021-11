Afghanistan, la "ragazza della foto" accolta in Italia

In genere, sono le piazze e i monumenti a rappresentare un paese. Finchè non arriva uno scatto unico, che fa diventare una ragazza di 12 anni, il simbolo delle sofferenze, e dei conflitti di una terra. Per molto tempo l'Afghanistan è stato lo sguardo di Sharbat Gula, dei suoi occhi verdi, vivi ma indecifrabili. Immortalati nel 1985 dal fotografo americano Steve McCurry, in un campo profughi del Pakistan, e finiti in una delle copertine del National Geographic più famose di sempre. La sua vita però, è continuata attraverso le sofferenze e gli stenti, segnati sul volto, delle sue nuove foto scattate dopo che McCurry la ritrova nel 2002. E nel pieno della crisi in Afghanistan esplosa la scorsa estate, con il ritorno al potere dei Talebani, era stato lo stesso fotografo in una nostra intervista, a lanciare un grido d'allarme. Un grido di allarme, come quello di altre personalità e associazioni, che è stato raccolto dal Governo italiano, che a sorpresa ha annunciato l'arrivo di Sharbat Gula a Roma. In un programma di accoglienza e di integrazione, per i cittadini afghani che non è in copertina male fa voltare pagina.