Afghanistan, Russia riconosce regime talebano

Una relazione cresciuta fino al riconoscimento da parte di Mosca del governo talebano, facendo così della Russia la prima nazione che legittima il governo dei talebani dopo aver accettato le credenziali di un nuovo ambasciatore dell'Afghanistan. Mosca vede buone prospettive per lo sviluppo dei legami e continuerà a sostenere Kabul nella sicurezza, nella lotta al terrorismo e Cremlino, che punta sulle opportunità commerciali ed economiche, soprattutto nei settori dell'energia, dei, trasporti, dell'agricoltura e delle infrastrutture. Dal 2022 l'Afghanistan importa gas, petrolio e grano dalla Russia. Un passo definito coraggioso dal Ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaki e dal suo regime estremo e durissimo fondato sulla legge islamica. Al momento nessun Paese ha riconosciuto il governo talebano che ha preso il potere nell'agosto 2021 quando le forze guidate dagli Stati Uniti hanno organizzato un caotico ritiro dal paese dopo 20 anni di guerra con le aperture di Cina, Emirati Arabi Uniti, Uzbekistan e Pakistan che hanno designato ambasciatori a Kabul. La mossa russa è un ultimo passo di un cammino iniziato l'anno scorso, quando il Presidente Vladimir Putin ha definito il governo talebano un alleato nella lotta al terrorismo. Una collaborazione che per Mosca è diventata necessaria per fronteggiare minacce islamiste alla sicurezza nazionale e che arriva in un momento in cui la Russia a causa della sua aggressione all'Ucraina. più isolata. Difficilmente l'apertura di Mosca avrà un seguito e farà uscire il regime talebano dall'isolamento internazionale. Per l'Occidente il percorso resta bloccato finché non si cambia direzione sui diritti umani, soprattutto quelli delle donne. I talebani hanno infatti chiuso scuole superiori e università per ragazze e donne, e imposto restrizioni alla loro libertà di movimento senza un tutore maschile, dal loro insediamento e nulla lascia presagire un cambio di rotta. Monica Napoli, Sky TG 24. .