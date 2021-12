Venerdì mattina si sarebbe dovuto presentare al Riverside Park per la consueta partita di calcio settimanale assieme ad altri italiani della Columbia University. Davide Giri però a quell'appuntamento non è mai arrivato perché è rimasto ucciso da una coltellata la sera precedente mentre rientrava a casa dopo aver partecipato ad un allenamento di calcio. Il trentenne, originario di Alba, è stato colpito all'addome nei pressi del Morningside Park di Harlem proprio a pochi isolati dalla Columbia University dove Giri stava completando un dottorato in Computer Science. Ad attaccarlo un altro ragazzo di 25 anni Vincent Pinkney appartenente ad una gang quella dei EveryBody Killer. Giri dopo essere stato colpito è crollato a terra, sono stati i poliziotti a ritrovarlo sanguinante. Trasportato ad un ospedale vicino è deceduto poco dopo. Nella stessa struttura sanitaria pochi minuti dopo è arrivato un altro italiano Roberto Malaspina di 27 anni, anche lui colpito dai fendenti di Pinkney, sempre ad Harlem. Malaspina si troverebbe in condizioni stabili, l'aggressore è stato fermato successivamente dalla polizia a Central Park dopo che aveva provato ad accoltellare un altro uomo, che per fortuna è riuscito ad evitare i suoi fendenti e a chiamare gli agenti. Le tre persone colpite da Pinkney non sarebbero collegate tra loro, la Polizia sta indagando per capire cosa abbia spinto l'aggressore ad attaccare. Il 25enne avrebbe un trascorso di crimini, sarebbe stato arrestato almeno 11 volte, recentemente avrebbe scontato una condanna di quattro anni in carcere. Giri che da otto anni viveva negli Stati Uniti si era trasferito cinque anni fa a New York da Chicago per realizzare il suo sogno di ottenere un dottorato in una delle più prestigiose università americane. E proprio l'Università della Columbia nella serata di ieri lo ha ricordato con una veglia di preghiera alla quale ha partecipato un migliaio di persone tra questi anche i compagni di squadra, gli ultimi a vederlo in vita.