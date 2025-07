Air India, è stato il capitano a spegnere i motori

È una conferma ufficiale quella che arriva dai file audio contenuti nella scatola nera del volo Air India 171. Sarebbe stato il Comandante Sumet Sabarwal a spegnere i motori del Boeing 787 precipitato lo scorso 12/06 nell'India occidentale, causando la morte di 260 persone. E il Wall Street Journal a confermare la dinamica, citando funzionari statunitensi a conoscenza del contenuto della registrazione della scatola nera. Appena tre secondi dopo il decollo, il pilota avrebbe azionato manualmente le levette che interrompono il flusso di carburante, prima il motore sinistro, poi a quello destro. A quel punto il copilota Clive Kunder non poteva più fare nulla, "Perché lo hai fatto"? ha chiesto ripetutamente al Capitano, con voce via via più disperata, accorgendosi che gli interruttori erano stati spostati da Run a Cut-off. E mentre i motori iniziavano a perdere i file audio della scatola nera registravano una discussione tra i due piloti, con Sabarwal che per diversi secondi provava a negare quanto appena fatto. Il copilota ha poi provato a salvare la situazione, riavviando i due motori dopo 10 e14 secondi, ma era troppo tardi. Una ricostruzione questa che da un lato solleva da ogni responsabilità Boeing e G Aerospace, l'azienda produttrice dei propulsori del velivolo. Ma dall'altro lato getta un'ombra sugli investigatori indiani che hanno omesso questo dettaglio nel rapporto preliminare. Intanto ci si interroga sui motivi che potrebbero aver spinto il Capitano al gesto estremo. Il 56 enne viene descritto da tutti come un uomo gentile, devoto al padre malato, ex funzionario del Ministero dell'Aviazione Civile indiano. Ma nei giorni scorsi un pilota indiano ha rivelato che pare soffrisse di depressione. .