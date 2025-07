Air India, niente guasti motori spenti intenzionalmente

Poche parole e pochi istanti dopo il decollo. Perché li hai fermati, chiede uno dei due piloti. Non l'ho fatto, risponde l'altro. Non c'è solo questa breve conversazione nel rapporto preliminare d'indagine reso noto dalle autorità indiane a escludere guasti al Boeing 787 Dreamliner Air India precipitato il 12/06 scorso. Secondo i primi risultati, che dovranno essere confermati dalle analisi approfondite sulla scatola nera, gli interruttori che bloccano il flusso di carburante sarebbero stati spenti da chi si trovava nella cabina di pilotaggio. Errore o manovra intenzionale? Le azioni dei piloti ora sono al centro delle indagini dell'Investigation Bureau indiano. Come e perché i due interruttori sono stati disattivati a distanza di un secondo l'uno dall'altro, bloccando il passaggio di cherosene e spegnendo i propulsori. Il volo AI171 di Air India diretto a Londra Gatwick è precipitato 30 secondi dopo il decollo. Nell'impatto sono morte 270 persone, 241 tra passeggeri, se n'è salvato soltanto uno, e membri dell'equipaggio ed altri 29 studenti che si trovavano in una mensa universitaria su cui è precipitato il jet. .