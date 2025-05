Aiuti a Gaza, l'esperto: strategia di Israele per isolare ribelli

La Gaza Humanitarian Foundation ha cominciato da 0 nel giro di pochi giorni. L'idea, partita da Israele, è stata portata avanti dagli Stati Uniti. Sembra che sarà gestita da privati, compresi i contractor militari. Non è chiaro ancora chi li finanzierà. È stata ampiamente criticata da professionisti del mondo umanitario per la portata limitata dei rifornimenti che sarà in grado di garantire. Certamente è meglio di nulla. Nella situazione attuale è probabile che Gaza sprofondi in una carestia di massa nel giro di pochi giorni. Lo schema proposto per la Gaza Humanitarian Foundation fornisce meno di quanto veniva assicurato dal precedente sistema di aiuti. Ci saranno, in una prima fase, 4 centri di distribuzione contro i 400 di prima. In una seconda fase questo numero potrebbe aumentare. Le razioni assicurate sono inferiori a quelle umanitarie fornite dalle Nazioni Unite e non è previsto in questo pacchetto nessun servizio speciale come i piani terapeutici supplementari per i bambini malnutriti. Per tutte queste ragioni, le Nazioni Unite e molti professionisti del mondo umanitario sono molto critici rispetto al sistema della Gaza Humanitarian Foundation. L'attuale piano della Gaza Humanitarian Foundation sembra uno sforzo per nutrire solo i civili di Gaza, così che la fame colpisca più precisamente Hamas e chi è vicino ad Hamas. È un adattamento di una pianificata strategia di controrivolta, usata tra gli altri dai britannici in Malesia o dagli americani in Vietnam per isolare i ribelli rispetto alla popolazione civile. Gli israeliani lo stanno facendo in modo più sofisticato e sistematico di come sia stato fatto in passato. Resta da vedere se funzionerà. .