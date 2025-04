Al via a Muscat i colloqui tra Teheran e Washington

Saranno diretti o forse no. Quel che è certo è che la posta in palio è l'equilibrio del Medio Oriente. Sono infatti al via a Muscat capitale dello storicamente neutrale Oman i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. La questione per eccellenza, che costituisce da sempre l'ostacolo per la stabilità dell'intera area. Come, cosa e in che tempi, è tutto da vedere, anche perché sono variabili che dipendono dagli interlocutori, entrambi storicamente capricciosi e volubili. Da parte americana non ci sono dubbi, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt, ha ribadito che saranno colloqui diretti. La Repubblica Islamica per bocca del presidente Masoud Pezeshkian ha replicato che i contatti invece saranno indiretti. Quel che conta è che entrambe le parti sono consapevoli che la posta in gioco forse non può essere bloccata da una scaramuccia che, al di là delle dichiarazioni, è squisitamente formale. Già l'amministrazione Obama aveva provato a superare questo ostacolo, determinare cioè in che modo l'Iran possa utilizzare le centrali nucleari, secondo Teheran costruite a scopo civile, garantendo che non producano ordigni atomici, ma poi proprio Trump aveva segnato un passo indietro disdettando l'accordo raggiunto nel 2015 appena tre anni dopo. La posta in palio non è una normalizzazione tra i due paesi al di là da venire, ma una stabilizzazione in un momento in cui tutto il Medio Oriente è in un pericoloso tumulto. Si tratta di negoziare un'attenuazione delle sanzioni che da decenni strangolano l'Iran, un paese che può fare affidamento su uno dei principali mega giacimenti di petrolio al mondo, ma che a causa delle limitazioni commerciali versa da anni in una grave crisi economica, dove la valuta è crollata, mancano acqua, gas, elettricità. E forse è questa la molla che ha spinto la dirigenza della Repubblica islamica a scendere a più miti consigli. Secondo il New York Times, addirittura la guida suprema Ali Khamenei, avrebbe subìto forti pressioni in tal senso dall'apparato del regime. La crisi e il malcontento sarebbero a livelli di guardia. Anche gli Stati Uniti però sono costretti a concretizzare qualcosa, Ucraina, dazi sono per ora battaglie che non hanno portato il lustro che si aspettava Trump. Anche The Donald ha bisogno di risultati, che poi riesca a ottenerli è un altro discorso. .