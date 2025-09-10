Al via il processo al sindaco di Istanbul Imamgoglu

Un processo farsa dall'esito scontato. L'Opposizione in Turchia non ha alcun dubbio su quello che inizia nel complesso carcerario di Siliviri, nei confronti di Ekrem Imamoglu l'ex Sindaco di Istanbul, Leader dell'Opposizione al Sultano, il Presidente Recep Tayyip Erdogan. Perché le udienze prendono il via da un'accusa che suona davvero come pretestuosa, falsificazione di documenti ufficiali, tra cui la laurea. Motivo per cui, oltre a essere incarcerato ed estromesso dalla guida della più importante città turca, gli impedisce di correre alle prossime elezioni presidenziali. Perché un fatto è certo se Imamoglu potesse partecipare nel maggio del 2028, sarebbe un concorrente ostico. Perché Imamoglu è amato dal suo elettorato e ha sconfitto il partito del Sultano proprio a Istanbul la città che ha lanciato la carriera del Presidente. Contro Erdogan rema una recessione economica concreta, una svalutazione galoppante, una crisi del mercato dell'edilizia. È stimato all'estero, è un abile equilibrista tra trattismo e BRICS Sì, ma la politica estera incide poco nelle elezioni. Imamoglu, dal canto suo, è un vero moderato, nazionalista, ma anche progressista e comunque senza un vero piano per far uscire la Turchia dal pantano economico in cui è sprofondata e riguarda i migranti, fornisce ricette. che dovrebbero coniugare solidarietà e pragmatismo, ma non del tutto chiare. Per ora è comunque accademia prima deve superare le forche caudine di un processo impopolare. E se le proteste che hanno preso il via nell'immediatezza dell'arresto hanno avuto un andamento intermittente, sempre represse con la violenza, ma il partito di Imamoglu CEP ha fatto capire che appoggerà solo la via democratica e parlamentare, con il solo ostacolo di una giustizia a orologeria che ha incarcerato non solo Imamoglu ma anche i suoi avvocati. .