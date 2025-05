Albania, centri migranti potrebbero violare diritto Ue

I centri per migranti in Albania potrebbero violare il diritto europeo è la Cassazione ad esprimere dubbi, chiamando in causa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, a cui spetterà l'ultima parola per stabilire se trasferimenti e trattenimenti siano compatibili con il diritto comunitario. I rinvii sono contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante negate convalide del trattenimento. Decise dalla Corte d'Appello di Roma. Un'inversione di marcia, quella degli ermellini di Piazza Cavour, rispetto alla decisione dell'8 maggio scorso con la quale avevano equiparato il centro di Gider in Albania, a quelli che si trovano in Italia. Alla Corte di Lussemburgo i giudici chiedono di esprimersi con un procedimento d'urgenza. In attesa della decisione, il giudizio è sospeso. Il pronunciamento della Cassazione è stato accolto con soddisfazione da tutta l'opposizione, che più volte ha puntato il dito contro il governo Meloni sul contestato accordo Italia-Albania, accusando l'esecutivo di mera propaganda e di sperpero di denaro pubblico. Dalla Maggioranza il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica il primato di aver avviato la discussione sugli hub regionali per i rimpatri dei migranti, che poi si svilupperà in Europa. .