Albero cade su una macchina. Autista illesa

Un’automobilista ha avuto un'incredibile fortuna a Kennett Square, un sobborgo di Filadelfia, quando un albero morto è crollato sul suo SUV mentre era ferma nel traffico, lunedì 7 aprile. Le immagini riprese dalla telecamera di sicurezza di John DeBow mostrano il momento esatto in cui l’albero si abbatte sull’auto bianca, parcheggiata vicino a una stazione di servizio. Nonostante l’impatto, la donna è riuscita a uscire illesa dal veicolo e si è subito avvicinata all’auto davanti alla sua, il cui conducente è sceso per accertarsi delle sue condizioni. Secondo quanto riportato, è stata poi raggiunta e accompagnata a casa da un familiare. Credit: John DeBow via Storyful.