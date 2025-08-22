Alligator Alcatraz, giudice ordina stop al centro migranti

Giovedì 21 agosto una giudice federale ha ordinato la sospensione dei lavori al centro di detenzione migranti “Alligator Alcatraz” nelle Everglades, voluto da Donald Trump e Ron DeSantis. La decisione blocca nuove costruzioni e l’arrivo di altri detenuti, imponendo anche la rimozione di infrastrutture già installate. La sentenza accoglie i ricorsi di associazioni ambientaliste che denunciano rischi per l’ecosistema delle Everglades. Lo Stato della Florida ha immediatamente annunciato ricorso contro la decisione.