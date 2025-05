Mercoledì 21 maggio si sono verificate gravi inondazioni a Tinonee, in Australia in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito la regione del Nuovo Galles del Sud. Alcune zone hanno ricevuto in 24 ore l’equivalente di quattro mesi di precipitazioni. Intere città rurali sono rimaste isolate, soprattutto nelle regioni di Hunter e Mid North Coast. Le autorità avvertono che potrebbero cadere fino a 300 mm di pioggia nelle prossime ore. .