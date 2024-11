In Thailandia le abitazioni della città di Songkhla sono state sommerse per il quarto giorno consecutivo. Secondo le autorità le forti piogge hanno causato la morte di almeno 9 persone e oltre 13mila sfollati, poi trasferiti in 200 rifugi temporanei. La perturbazione ha prodotto inondazioni improvvise e onde alte oltre 9 metri. .