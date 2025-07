Alluvioni Texas, sale a oltre 100 morti bilancio vittime

Mentre i soccorritori continuano la difficile ricerca dei dispersi trascinati via dall'acqua, il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Texas, continua a crescere di giorno in giorno ed è destinato in tutta probabilità ad aumentare ancora, perché all'appello mancano tra ragazzi e animatrici, altre persone. Si trovavano nel fine settimana del 4/7, giorno in cui si celebra l'indipendenza americana, nei campi estivi organizzati lungo il fiume Guadalupe, poi esondato a causa delle piogge. A quattro giorni dall'inizio delle ricerche, in molti cominciano a perdere le speranze, come questa volontaria impegnata nelle ricerche di un amico del padre. Il presidente Trump che visiterà il Texas questa settimana probabilmente venerdì ha firmato una dichiarazione di grave disastro per sbloccare i fondi federali e sostenere la popolazione ma deve fare i conti con le accuse che gli vengono rivolte dai democratici, secondo cui i tagli voluti dalla sua amministrazione quando Elon Musk guidava il dipartimento per l'efficienza, tagli che hanno riguardato anche il servizio meteorologico, avrebbero causato ritardi La ricerca dei dispersi intanto prosegue ma potrebbe essere ostacolata ancora dal maltempo. Il livello di rischio alluvioni, dopo quello che è successo, rimane alto. Paolo Fratter, Sky TG 24. di .