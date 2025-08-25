Alte colonne di fumo su Gaza City dopo raid israeliani

Lunedì 25 agosto colonne di denso fumo nero hanno coperto Gaza City dopo nuovi raid israeliani. Il ministro della Difesa Israel Katz ha ribadito che l’offensiva per conquistare la città andrà avanti, nonostante allarmi internazionali e critiche interne. Israele ha schierato i carri armati a sud della città: l’offensiva dovrebbe partire entro le prossime due settimane. Hamas ha accusato Israele di non voler un vero cessate il fuoco, affermando che solo un accordo può riportare gli ostaggi. Dal 2023 il conflitto ha già causato oltre 62.000 morti palestinesi, in gran parte civili.

