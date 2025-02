Speriamo e preghiamo tutti per la ripresa del Papa. Il presidente Herzog, è stato qui la scorsa settimana, doveva incontrare il Papa e gli ha fatto i suoi migliori auguri. La comunità ebraica in Italia, insieme agli altri leader religiosi, ha espresso una preghiera per la sua ripresa e speriamo che il Papa possa riprendere il prima possibile il suo ruolo come capo della Chiesa cattolica nel mondo. Quindi, i miei migliori auguri anche a lui. .