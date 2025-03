Amref, tagli Usa agli aiuti sono un rischio per il mondo

"Il mondo intero è a rischio" E' l'allarme lanciato da Gitahi Direttore Globale di Amref Health Africa, alla Conferenza Internazionale sull'agenda sanitaria africana in corso a Kigali. Un monito risoluto dopo il taglio deciso dal Presidente americano Donald Trump al sistema US Aid. Un taglio che secondo Amref impatta per 80% delle attività dell'organizzazione che, nata negli anni 50 per fronteggiare le emergenze sanitarie nel Continente, nonostante tutto proseguirà gli interventi per un valore superiore ai 200 milioni di dollari. Ma c'è anche e soprattutto un forte richiamo ai governi locali affinché l'Africa guidi la propria agenda sanitaria con investimenti in soluzioni locali, mobilitazione delle risorse domestiche e nuovi partenariati pubblico e privato. Perché se è vero che la solidarietà globale è un obbligo, la generosità non va scontata. Le priorità, secondo Amref, sono soluzioni alle crisi idriche, servizi igienico-sanitari, efficienti, garanzie per una diffusa sicurezza alimentare e vaccinazioni. Le Nazioni Unite hanno chiesto lo 0,7% del Pil per gli aiuti ma non sono ancora molti gli Stati che lo da ciò la decisione americana di sospendere i programmi US Aid. E se lo stop fosse veramente confermato l'Organizzazione Amref perderebbe fondi per 30 miliardi di dollari, con conseguenze in tutto il mondo.