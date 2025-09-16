Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia: A Gaza situazione disperata

00:00:53 min
|
1 ora fa

Ci sono bambini in cammino, bambini senza un papà, bambini senza una mamma, bambini che rischiano di essere dispersi, di cui non abbiamo traccia né notizia, non sappiamo questi bambini che fine faranno. Voglio ricordare che qualche giorno fa abbiamo detto che se ci fosse stata questa escalation, sarebbero stati messi a rischio 450 mila bambini. Ed è questo quello diciamo in qualche modo che si è avverato, quello che, che sta accadendo in questo momento, sono stati distrutti 10 centri nutrizionali, ci sono 10 mila bambini che soffrono di malnutrizione acuta e 2400 che rischiamo di perdere oggi, perché soffrono di malnutrizione acuta grave e che stavano proprio in cura in questo momento. Quindi è una situazione veramente, lasciatemelo dire, disperata, soprattutto viste le condizioni igienico-sanitarie, la distruzione degli ospedali e tutto quello che comporta questa situazione. Bisogna proteggere adesso questi bambini in fuga e in cammino, perché non hanno nulla, neanche i genitori. .

