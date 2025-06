Anniversario D-Day, in Normandia celebrazioni guardando all'Ucraina

Certamente non fu un gran giorno per l'esercito della Germania di allora, Trump ci scherza su con il Cancelliere tedesco che su queste cose è stato abituato a non scherzare mai. Troppo forte il peso della Storia. Troppo importante quel 06/06/1944, quando gli alleati ruppero le difese naziste sulle coste della Normandia, e si aprirono la strada verso una riconquista dell'Europa che completarono 11 mesi dopo. Come da tradizione, la giornata viene ricordata su una delle spiagge dove avvenne lo sbarco. La guerra in Ucraina e i programmi per aumentare le capacità militari della NATO fanno da sfondo alla cerimonia. Il Segretario della Difesa americano Exet non esita, anche dalla Normandia, a invocare altri investimenti per eserciti e armamenti "Lottiamo per la pace dice dobbiamo prepararci alla guerra e sperabilmente evitarla". 81 anni di Storia però si fanno sentire e l'America, fino ad ora protettrice dell'Europa, non è più disposta a ricoprire questo ruolo. Di qui gli inviti di Exit agli europei di armarsi, ma di qui anche gli appelli del Ministro della Difesa francese. "È con voi cari alleati americani, dice che continueremo a difendere la pace e la libertà. Un anno fa, nell'ottantesimo anniversario dallo sbarco, Joe Biden paragonò la minaccia di Hitler a quella di Putin e riaffermò il dovere di contrastarlo. 12 mesi dopo l'America rivendica il ruolo dei suoi eroi, ma chiede agli alleati di essere in grado ormai di difendersi da soli, per non aver più bisogno di altri eroi americani. .