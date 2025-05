Annullato processo per la morte di Maradona, andrà ripetuto

Tutto da rifare, il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato dopo due mesi di udienza Lo ha annunciato il tribunale San Isidro nell'area di Buenos Aires, dopo aver ricusato una dei giudici del collegio, Julietta Macintosh, per la sua partecipazione non autorizzata al documentario sul caso Giustizia Divina. Il giudice Maximiliano Savarino, Presidente del tribunale, considera che la condotta della Macintosh abbia arrecato pregiudizio sia agli imputati che alla difesa. Si ritiene ancora nella sentenza di annullamento che la giudice non sia intervenuta in modo imparziale. La Macintosh era già stata denunciata dalla famiglia Maradona. Il campione è morto il 25/11 del 2020 in un appartamento vicino a Buenos Aires. due settimane prima era stato dimesso da una clinica di La Plata dopo un intervento neurochirurgico. Secondo l'accusa, il personale medico non agì in maniera appropriata per gestire il suo recupero imputati sette membri dello staff che lo aveva in cura, tra medici, infermieri, psicologi e psichiatri, tutti accusati di negligenza. La moglie di Maradona, Veronica Ojeda, ha commentato dicendo di provare angoscia e tristezza, ma che tornerebbe a testimoniare 1000 altre volte, mentre le figlie Dalma e Janina hanno dichiarato che ciò che interessa loro è il proseguimento del processo. L'indicazione dei giudici è che venga svolto in un differente tribunale. .