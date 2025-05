Appello Macron: su Gaza l'occidente sta perdendo credibilità

Hamas frena. Per Bassam Naim, leader in esilio del movimento islamista palestinese, la proposta statunitense per un accordo di cessate il fuoco a Gaza, non soddisfa nessuna delle richieste del gruppo. Nonostante l'apertura di Israele, al piano delineato dall'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente, Steve Witkoff, una tregua temporanea di 60 giorni in cambio della liberazione di 28 ostaggi israeliani, di cui 10 ancora in vita e la scarcerazione di un migliaio di detenuti palestinesi dalle carceri israeliane, Hamas chiede garanzie che si arrivi alla fine della guerra. Durante i due mesi di cessate il fuoco, le parti potranno negoziare la cessazione totale delle ostilità, ma in caso di mancata intesa, lo Stato ebraico potrebbe riprendere le operazioni militari a Gaza. Intanto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz avverte Hamas, accettate il piano Witcoff do vi annienteremo. Nel frattempo, a preoccupare la comunità internazionale è la situazione umanitaria, ancora drammatica all'interno dell'enclave palestinese, con il presidente francese Emmanuel Macron, che esorta i paesi europei ad inasprire le loro posizioni nei confronti di Israele, perché, dice il capo dell'Eliseo, se l'occidente lascerà che lo Stato ebraico faccia ciò che vuole nella striscia, rischia di perdere credibilità. Dichiarazioni che non sono piaciute al ministro degli Esteri israeliano Gideon Sarra, che ha accusato Macron di fare una crociata contro Israele. Intanto gli Houthi, i ribelli sciiti filo iraniani dello Yemen, hanno minacciato di colpire gli aerei civili israeliani, in risposta ai raid dello Stato ebraico che hanno bombardato l'aeroporto internazionale di Sanaa ad inizio settimana. .