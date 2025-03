Arabia Saudita, al via colloqui di pace tra Usa e Ucraina

L’11 marzo, funzionari ucraini e statunitensi hanno avviato colloqui in Arabia Saudita per esplorare una possibile soluzione alla guerra con la Russia. Il capo dello staff del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha descritto l’incontro come “molto costruttivo”. L’Ucraina propone una tregua iniziale via aria e mare per testare la volontà di Mosca, mentre gli alleati europei insistono su negoziati solo da una posizione di forza. La Russia controlla circa un quinto del territorio ucraino.