La premier Giorgia Meloni è atterrata a Gedda per visitare la nave italiana Amerigo Vespucci, giunta alla sua 33esima tappa in giro per il mondo. Dopo essere stata accolta dal ministro del Commercio del Paese e dall'ambasciatore saudita in Italia, la premier è salita a bordo della nave scuola della marina militare italiana, salpata dal Genova l’1 luglio del 2023.