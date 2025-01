Nel corso di una missione di tre giorni nei Paesi del Golfo Persico la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman. Nella cornice del sito archeologico di Al-Ula, patrimonio mondiale dell'Unesco, i politici hanno discusso della ricostruzione della Siria, dell’impegno italiano in Libano per il cessate il fuoco e delle situazioni in Iran, Gaza e Yemen. .