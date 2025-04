Dopo un lungo viaggio dall’Argentina, l’elefantessa africana Pupy è arrivata in un santuario del Brasile dove vivrà in semi-libertà. L’animale, 35 anni, ha lasciato l’Ecoparco di Buenos Aires dopo un periodo di quarantena e addestramento. Dopo nove ore, ha mosso i primi passi fuori dalla cassa di trasporto. Al santuario, dove vivono cinque elefanti asiatici, Pupy avrà uno spazio separato per via delle differenze tra le due specie.