Argentina, inondazioni in numerose città: almeno 6 morti

In Argentina, il 7 marzo, l’esercito è stato mobilitato per soccorrere le vittime delle inondazioni che hanno colpito diverse città portuali, causando almeno sei morti. A Bahía Blanca e Punta Alta, nella provincia di Buenos Aires, le piogge torrenziali hanno allagato case, ospedali e infrastrutture, provocando evacuazioni d’emergenza. Il sindaco Federico Susbielles ha confermato il trasferimento dei pazienti dall’ospedale Penna, completamente allagato. In 24 ore sono caduti oltre 300 mm di pioggia.