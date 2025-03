In Argentina è iniziato il processo per omicidio a carico dei medici che hanno curato Diego Maradona, morto nel novembre del 2020 all’età di 60 anni per un’insufficienza cardiaca. Secondo il parere di una commissione medica il team, che deve rispondere dell’accusa di semplice omicidio con dolo, ha agito in modo “inappropriato, carente e sconsiderato”.